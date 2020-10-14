ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал, ожидается ли обращение Путина из-за ситуации с COVID-19

13:54
  • среда
  • 14 октября 2020

В стране регулярно обновляются антирекорды по заболеваемости COVID-19 за сутки

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, стоит ли гражданам ожидать обращения главы государства в связи со сложившейся в стране ситуацией с распространением коронавируса.

В России за сутки выявлен 14 231 новый случай коронавируса
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Песков подчеркнул, что не стоит загадывать, состоится ли обращение президента к россиянам в ближайшее время или нет – глава государства выступит в том случае, если сочтет это необходимым, передает РИА Новости.

"Если он посчитает необходимым, он обратится. Но вы видите, что до сих пор он этого не делал", - отметил Песков.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. В столичных школах с 5 октября начались двухнедельные осенние каникулы. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Для пожилых людей и школьников временно заблокирован льготный проезд в общественном транспорте. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин и Дмитрий Песков
Владимир Путин и Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.