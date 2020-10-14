Песков рассказал, ожидается ли обращение Путина из-за ситуации с COVID-19

В стране регулярно обновляются антирекорды по заболеваемости COVID-19 за сутки

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, стоит ли гражданам ожидать обращения главы государства в связи со сложившейся в стране ситуацией с распространением коронавируса.

Песков подчеркнул, что не стоит загадывать, состоится ли обращение президента к россиянам в ближайшее время или нет – глава государства выступит в том случае, если сочтет это необходимым, передает РИА Новости.

"Если он посчитает необходимым, он обратится. Но вы видите, что до сих пор он этого не делал", - отметил Песков.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. В столичных школах с 5 октября начались двухнедельные осенние каникулы. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Для пожилых людей и школьников временно заблокирован льготный проезд в общественном транспорте. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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