Тещу расчлененного рэпера Картрайта задержали по делу об убийстве

Ей скоро изберут меру пресечения

Правоохранительные органы задержали маму Марины Кохал, которая подозревается в убийстве и расчленении украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). По версии следствия, Елена Кохал могла быть соучастницей преступления.

Как пишет Telegram-канал 112, меру пресечения Елене пока не определили. "Правоохранители сегодня провели обыски у адвоката по делу рэпера, так как арендованная квартира указана в документах как место проживания Елены Кохал", - пишут журналисты.

Ирина Скурту, один из адвокатов Марины Кохал, предположила в разговоре с kp.ru, что следователи ищут "недостающие останки тела" Картрайта.

Ранее сообщалось, что следователи не нашли желудок рэпера. В нем могли остаться следы препарата, которым, как считает следствие, отравили музыканта.

14 октября ребенка Картрайта и Кохал забрали органы опеки, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, расчлененное тело Энди Картрайта обнаружили 29 июля на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Марина Кохал, которая вместе с рэпером воспитывала сына, утверждает, будто ее возлюбленный умер от передозировки наркотиков. По словам женщины, она хотела избавиться от трупа, чтобы никто не узнал, что у Картрайта были проблемы с запрещенными средствами. Зачем она постирала внутренности мужа, Кохал не объяснила.

Следователи не обнаружили в организме рэпера следов наркотиков. 31 июля Кохал обвинили в убийстве. Она останется в СИЗО как минимум до 30 октября.

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