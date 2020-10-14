Ученые определили, какие телешоу лучше всего избавляют от стресса

Не все передачи помогают расслабиться

Ученые из Экстерского университета в Великобритании определили, какие телешоу лучше всего позволяют расслабиться и избавиться от стресса. Результаты были получены в ходе эксперимента с участием 96 добровольцев.

Оказалось, что телепрограммы о природе помогают эффективнее справиться со скукой и стрессом. Что касается способов просмотра, то шлем виртуальной реальности делал передачу интереснее, но при этом необходимость его носить отвлекала от фильма, признались участники эксперимента.

Видеоролики с использованием компьютерной графики добровольцы оценили гораздо выше, чем обычную съемку, и даже сочли их более реалистичными и интересными, чем те которые были сняты в реальных декорациях или на природе, передает издание Journal of Environmental Psychology.

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