ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые определили, какие телешоу лучше всего избавляют от стресса

14:42
  • среда
  • 14 октября 2020

Не все передачи помогают расслабиться

Ученые из Экстерского университета в Великобритании определили, какие телешоу лучше всего позволяют расслабиться и избавиться от стресса. Результаты были получены в ходе эксперимента с участием 96 добровольцев.

Названы три главных признака распадающихся отношений
Озвучены три главных страха россиян

Оказалось, что телепрограммы о природе помогают эффективнее справиться со скукой и стрессом. Что касается способов просмотра, то шлем виртуальной реальности делал передачу интереснее, но при этом необходимость его носить отвлекала от фильма, признались участники эксперимента.

Видеоролики с использованием компьютерной графики добровольцы оценили гораздо выше, чем обычную съемку, и даже сочли их более реалистичными и интересными, чем те которые были сняты в реальных декорациях или на природе, передает издание Journal of Environmental Psychology.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дети смотрят телевизор
Дети смотрят телевизор
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.