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Алиев пригрозил прервать дипотношения с признавшими Карабах странами

14:25
  • среда
  • 14 октября 2020

Миротворцы войдут в регион только с согласия Баку, заявил президент Азербайджана

Ввод миротворцев в Нагорный Карабах возможен только с согласия Баку и Еревана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В то же время, подчеркнул Алиев, речь идет об азербайджанской территории – так что основным условием является разрешение Баку.
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"Без нашего разрешения миротворцы ни одной страны не могут быть отправлены на наши земли. Это противоречит закону. Это противоречит международному праву. И это неприемлемо", - заявил азербайджанский лидер в интервью турецкому телеканалу Haberturk.

Алиев также пригрозил прервать дипломатические отношения с любой страной, которая решит признать независимость Нагорно-Карабахской республики.

"Территориальная целостность Азербайджана признана всем миром… Я не верю, что какая-либо страна признает независимость Нагорного Карабаха, потому что не пройдет и часа, как мы прервем все дипломатические связи с этой страной. Это обязательно", - сказал азербайджанский президент.

Алиев уверен, что армяне и азербайджанцы могут жить в Карабахе вместе – так же, как живут в Грузии, России или на Украине. По мнению президента Азербайджана, народы надо к этому готовить.

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