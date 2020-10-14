Россия возобновляет перелеты еще в три страны

Число рейсов по другим направлениям растет
С 1 ноября Россия возобновляет перелеты в Сербию, Кубу и Японию.
По данным ТАСС, Россия также увеличивает число рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы.
Ранее Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Турцией, Великобританией, Танзанией, Швецией, Египтом, Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Напомним, регулярное авиасообщение с другими странами было прервано из-за весенней вспышки COVID-19.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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