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Россия возобновляет перелеты еще в три страны

14:31
  • среда
  • 14 октября 2020

Число рейсов по другим направлениям растет

С 1 ноября Россия возобновляет перелеты в Сербию, Кубу и Японию.

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По данным ТАСС, Россия также увеличивает число рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. 

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Турцией, Великобританией, Танзанией, Швецией, Египтом, Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами. 

Напомним, регулярное авиасообщение с другими странами было прервано из-за весенней вспышки COVID-19.  

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