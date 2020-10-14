Россия начнет выпускать до 15 млн доз вакцины "Спутник V" ежемесячно

О деталях рассказали в Минпромторге

Уже весной объемы производства отечественной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" могут вырасти до 15 миллионов доз в месяц, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы ставим перед собой задачу такую по производству: 800 тысяч доз в ноябре, на 1,5 миллиона планируем выйти в декабре, 3-3,5 миллиона - январь, и дальше этот масштаб увеличится кратно. То есть мы будем в состоянии производить 15 миллионов в месяц весной следующего года", - рассказал руководитель ведомства.

Мантуров добавил, что на сегодняшний день основной задачей фармкомпаний остается масштабирование объемов производства с 50-килограммовых реакторов на тысячные. До тех пор нельзя с уверенностью говорить о количестве ежемесячного производства препарата, передает РИА Новости.

Министр добавил, что в первую очередь произведенная вакцина будет направлена на нужды россиян, а уже затем на экспорт в другие страны.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, созданную учеными из НИЦ имени Гамалеи. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"