Автоматическое назначение выплат на детей до 3 лет продлят до 1 марта

Законопроект внесен в Госдуму

Автоматическое начисление ежемесячных выплат на первого или второго ребенка до трех лет предлагается продлить до 1 марта 2021 года. Такая мера актуальна в условиях ситуации с распространением коронавируса. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

"В целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации посещение указанных органов гражданами в целях получения ежемесячных выплат … будет прекращено, а их назначение будет осуществляться без подачи гражданами заявлений", - отмечается в пояснительной записке к документу, размещенному в электронной базе парламента.

Ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Авторы законопроекта, среди которых вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и лидер фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, предлагают продлить их автоматически до 1 марта 2021 года. Такой порядок действовал с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Однако со 2 октября для продления выплаты уже нужно подавать заявление.

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