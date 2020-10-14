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Гагарина прокатила сына-именинника на вертолете (видео)

15:13
  • среда
  • 14 октября 2020

Звезда гордится своим первенцем

Певица Полина Гагарина устроила сюрприз своему сыну, рожденному в браке с актером Петром Кисловым. 14 октября Андрею исполнилось 13 лет. Гагарина арендовала для него вертолет.  
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Гагарина опубликовала в Instagram несколько видео. Вот они с сыном едут в машине, а вот подходят к пятиместному вертолету Robinson R66. Именинник приятно удивлен и взбудоражен предстоящим полетом. 

Звезда также выложила кадры, сделанные во время полета. Андрей сел рядом с пилотом, а Гагарина позади. 

"Мой любимый сын! Мой навсегда для меня маленький, но уже такой сознательный и взрослый юноша! - написала Полина Гагарина в поздравительном посте. - Я благодарю Бога за такого сына, о котором можно было только мечтать, я горжусь твоими победами, успехами, любознательностью и добротой! Твое большое сердце - дар! В тебе есть стержень, которому не учат, его не воспитать". 

Напомним, что Полина Гагарина и Петр Кислов были женаты с 2007 по 2010 год. После развода они сохранили нормальные отношения ради сына. В 2014 году певица вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, от которого родила дочь Мию. В 2020 году стало известно об их разводе.

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