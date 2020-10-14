Пашинян предупредил о возможности появления "нового Гитлера"

Армянский лидер не согласен с позицией Азербайджана по Нагорному Карабаху

Президент Армении Никол Пашинян в обращении к гражданам страны выразил мнение, что "Мюнхенских соглашений" по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе не должно быть.

Пашинян заявил, что международные организации руководствуются формулой "территории в обмен на мир" в случае с Нагорным Карабахом. Президент Армении сравнил ситуацию с подписанием в 1938 году Мюнхенского соглашения, когда политика умиротворения Великобритании и Франции привела к тому, что Германии отошла часть территорий Чехословакии.

"Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии", - сказал Пашинян.

Он добавил, что власти Азербайджана отрицают право населяющих Нагорный Карабах армян распоряжаться своей судьбой, передает Sputnik Армения.

27 сентября в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, есть погибшие среди гражданского населения и военных. В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. Армения и Азербайджан объявили мобилизацию, в Азербайджане также введено военное положение. Ряд государств отреагировали ка конфликт и призвали стороны к сдержанности.

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