Зеленский проболтался о темах анонсированного общенационального опроса

Президент Украины призвал граждан к активности в день выборов

Президент Украины призвал граждан к активности в день местных выборов, намеченных на 25 октября. Владимир Зеленский подогрел интерес украинцев, назвав одну из тем общенационального опроса, который пройдет в этот же день.

"Вопрос номер один. Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо больших масштабах?" - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале украинского лидера.

О том, что в день голосования будет проведен и общенациональный опрос, президент Украины сообщил 13 октября. Зеленский предупредил, что гражданам будет предложено ответить на пять вопросов – однако темы их не назвал. Украинский лидер пообещал озвучивать вопросы, которые войдут в итоговый список, по одному ежедневно.

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