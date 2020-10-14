Лавров процитировал песню Слепакова в ответ на вопрос о США

Москва будет сотрудничать с тем президентом Штатов, которого выберут американцы

Глава МИД России Сергей Лавров в среду во время интервью вспомнил песню комика Семена Слепакова.

В ответ на вопрос о выборах в США министр заявил: "Думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами "Америка нас не любит".

По словам Лаврова, принципиальная позиция Москвы состоит в том, что она будет сотрудничать с тем президентом США, которого выберет американский народ, передает РИА Новости.

Выборы президента США назначены на 3 ноября. Из-за пандемии многие американцы будут голосовать по почте. Дональд Трамп считает, что из-за этого предстоящие выборы будут "неточными". Соперник Трампа на выборах – демократ Джо Байден.

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