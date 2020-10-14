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Разработчиков "Новичка" не пустят в Европу

15:44
  • среда
  • 14 октября 2020

Евросоюз определился с санкциями из-за Навального

Евросоюз определился с санкциями в связи с отравлением Алексея Навального. Под них могут попасть разработчики "Новичка" и другие ответственные лица. Об этом рассказал официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

Россиянам, которых включат в список, будет запрещен въезд в Евросоюз, их имущество и счета будут заблокированы.

Бургер отказался назвать конкретные имена и организации, которые могут попасть в санкционный список. По данным агентства DPA, в перечень планируется включить Государственный научно- исследовательский институт органической химии и технологии,  а также шестерых сотрудников силовых структур.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, врачи местной больницы спасли ему жизнь. Они диагностировали у блогера нарушение обмена веществ, никаких ядов в его анализах не обнаружено.

Позже сторонники Навального заявили о том, что его отравили и перевезли блогера в немецкую клинику "Шарите". 23 сентября его выписали из больницы. Европейские политики поспешили заявить об отравлении Навального веществом "Новичок", не приведя никаких доказательств.

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