Лекарство от коронавируса внесли в список жизненно необходимых препаратов

Цены на фавипиравир будут регулироваться государством

Правительство включило препарат фавипиравир, применяемый для лечения коронавирусной инфекции, в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Постановление кабмина опубликовано в среду на портале правовой информации. Таким образом, цены на препараты с этим действующим веществом (фавипиравир) будут регулироваться государством.

Фавипиравир разработали в Японии для лечения гриппа и одобрили для применения в 2014 году. Позже от его применения отказались из-за побочных нежелательных эффектов для беременных.

В России создали и зарегистрировали три лекарства на основе фавипиравира для лечения коронавируса - "Авифавир", "Арепливир" и "Коронавир".

"Авифавир" был официально зарегистрирован Минздравом как первое лекарство от коронавируса в конце мая 2020 года. Он также стал первым зарегистрированным в мире препаратом для лечения коронавирусной инфекции. Препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса, продемонстрировал высокую эффективность в ходе клинических испытаний.

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