ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лекарство от коронавируса внесли в список жизненно необходимых препаратов

15:28
  • среда
  • 14 октября 2020

Цены на фавипиравир будут регулироваться государством

Правительство включило препарат фавипиравир, применяемый для лечения коронавирусной инфекции, в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Постановление кабмина опубликовано в среду на портале правовой информации. Таким образом, цены на препараты с этим действующим веществом (фавипиравир) будут регулироваться государством.

Фавипиравир разработали в Японии для лечения гриппа и одобрили для применения в 2014 году. Позже от его применения отказались из-за побочных нежелательных эффектов для беременных.

В России создали и зарегистрировали три лекарства на основе фавипиравира для лечения коронавируса - "Авифавир", "Арепливир" и "Коронавир".

"Авифавир" был официально зарегистрирован Минздравом как первое лекарство от коронавируса в конце мая 2020 года. Он также стал первым зарегистрированным в мире препаратом для лечения коронавирусной инфекции. Препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса, продемонстрировал высокую эффективность в ходе клинических испытаний.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.