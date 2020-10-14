Голикова назвала безопасной вакцину "Вектора" от коронавируса

Первые 60 тысяч доз препарата будут произведены в ближайшее время

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о второй вакцине от коронавируса, о регистрации которой в среду объявил президент Владимир Путин.

По словам Голиковой, вакцина новосибирского центра "Вектор" является безопасной. Первые 60 тысяч доз препарата будут произведены в ближайшее время, заявила она во время совещания Путина с членами правительства.

"Вакцина характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности. Первые партии вакцины в объеме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время. И "Вектор" приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тысяч добровольцев", - заявила вице-премьер.

Как стало известно на совещании, Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова уже привились новой вакциной. Никаких побочных эффектов у них не было обнаружено, температура не поднималась, передает ТВЦ.RU.

Вакцина "Вектора" - это второй российский препарат для профилактики COVID-19, первый - "Спутник V" - зарегистрировали в середине августа. В настоящее время идет работа над созданием вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"