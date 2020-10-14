Названы марки машин, чьи владельцы часто нарушают правила парковки

Рейтинг составил Дептранс

Дептранс Москвы сообщил, что в сентябре эвакуаторы увезли на штрафстоянки 588 машин класса люкс.

"Рейтинг нарушителей в этот раз возглавили автомобили Mercedes-Benz, следом идет BMW и замыкает тройку Porsche", - сообщается в Telegram-канале департамента.

Чаще всего владельцы элитных иномарок неправильно парковались на Ленинском проспекте, проспекте Мира, Варшавском шоссе, Ленинградском проспекте и на улице Поляны.

Дептранс призвал автомобилистов соблюдать правила стоянки и уважать окружающих. ​

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"