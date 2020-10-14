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Названы марки машин, чьи владельцы часто нарушают правила парковки

15:50
  • среда
  • 14 октября 2020

Рейтинг составил Дептранс

Дептранс Москвы сообщил, что в сентябре эвакуаторы увезли на штрафстоянки 588 машин класса люкс. 

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"Рейтинг нарушителей в этот раз возглавили автомобили Mercedes-Benz, следом идет BMW и замыкает тройку Porsche", - сообщается в Telegram-канале департамента. 

Чаще всего владельцы элитных иномарок неправильно парковались на Ленинском проспекте, проспекте Мира, Варшавском шоссе, Ленинградском проспекте и на улице Поляны. 

Дептранс призвал автомобилистов соблюдать правила стоянки и уважать окружающих.  ​

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