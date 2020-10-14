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Вакцина от COVID института Чумакова готова ко второй фазе испытаний

16:00
  • среда
  • 14 октября 2020

Она начнется на следующей неделе

Ученые из института Чумакова подготовят вакцину от коронавирусной инфекции ко второй фазе испытаний к 19 октября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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"Девятнадцатого октября стартует вторая фаза, в рамках которой будут иммунизированы еще 285 добровольцев", - сообщила Голикова.

Она подчеркнула, что у добровольцев, уже сделавших прививку вакциной из института Чумакова, серьезных осложнений не наблюдается, передает РИА Новости. "6 октября в рамках первой фазы было привито 15 добровольцев. Серьезных осложнений и проявлений побочных нет, все добровольцы чувствуют себя хорошо", - добавила вице-премьер.

Ранее сообщалось, что ученые из Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН работают над созданием цельновирионной вакциной, в основе которой используется коронавирус SARS-CoV-2, лишенный своих инфекционных свойств, но при этом сохранивший способность вызывать иммунную реакцию.

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