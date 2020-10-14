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Путин: Россия готова возобновить экономические отношения с Украиной

16:17
  • среда
  • 14 октября 2020

Президент поддержал идею снять санкции с двух украинских предприятий

Президент Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства объявил о готовности России к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной по экономике.

"Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной", - сказал Путин (цитата по ТАСС).

Президент отметил, что уровень и глубина кооперации между предприятиями России и Украины ранее был очень высоким, и это приносило взаимную пользу.

Во время совещания премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия может разрешить поставки товаров двух украинских промпредприятий в Россию. Путин поддержал эту идею.

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