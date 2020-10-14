NYT назвала имена россиян из "санкционного списка Навального"

В него попали Сергей Кириенко и Александр Бортников

Газета New York Times опубликовала список российских чиновников, в отношении которых Евросоюз планирует ввести санкции из-за отравления Алексей Навального. В него вошли шесть человек, а также научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором разрабатывался "Новичок".

По данным NYT, в список включены заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления внутренней политики АП Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Ранее официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер сообщил, что россиянам, которых включат в список, будет запрещен въезд в Евросоюз, их имущество и счета заблокируют.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, врачи местной больницы спасли ему жизнь. Они диагностировали у блогера нарушение обмена веществ, никаких ядов в его анализах не обнаружено.

Позже сторонники Навального заявили о том, что его отравили и перевезли блогера в немецкую клинику "Шарите". 23 сентября его выписали из больницы. Европейские политики поспешили заявить об отравлении Навального веществом "Новичок", не приведя никаких доказательств.

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