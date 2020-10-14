Коронавирус изменил формат преподавания в московских школах

Там появятся тьюторы

Теперь данные оперштаба о распространении коронавируса в России. Впервые суточное число выявленных случаев превысило 14 тысяч. Санитарные меры приходится усиливать всем регионам. Так, в Москве с понедельника переводят школьников с 6 по 11 классы на дистанционное обучение. Остальные ученики пойдут в школу после завершения длинных каникул, которые, как отметил мэр Москвы, дали свой эффект - число инфицированных детей в столице заметно сократилось.

Уже в понедельник за парты вернутся ученики с 1 по 5 классы - всего таких в городе 540 тысяч. Их транспортные карты будут разблокированы, хотя практика показывает, что младшеклассники чаще всего учатся рядом с домом, а значит, реже передвигаются по городу. К тому же заболевших среди них меньше, чем школьников старшего возраста.

"Ребенка в первом, втором, третьем и даже пятом классе оставить одного дома родителям сложно, проблемно и, наверное, даже невозможно", - говорит директор школы 962 Лариса Полякова.

У пятиклассников ситуация особая - первый год обучения в средней школе. Новый классный руководитель и учителя-предметники. Двухнедельные каникулы сдержали рост заболеваемости, но в абсолютных показателях количество подтвержденных случаев COVID-19 по-прежнему растет. Поэтому городские власти приняли решение перевести учеников с 6 по 11 класс на дистанционное обучение.

"Если мы говорим о ребятах с 6 класса по 11-й, это те ребята, которые с гаджетами не просто дружат. А просто, наверно, как часть их жизни. Поэтому это ребята, которые самостоятельно делают уроки, родители с ними не занимаются. Поэтому эти ребята могут собраться. Наша задача - со стороны школы - организовать. А задача родителей – объяснить, что для получения знаний нужно быть очень серьезным", - считает председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности города Москвы при ДОНМ Людмила Мясникова.

Учиться дома будут полмиллиона юных москвичей. Это существенно сократит эпидемиологическую нагрузку на школы, позволит разделить потоки детей. Меньше передвижений - меньше риск распространения заболевания. Городские кружки и секции, также не будут работать с 19 октября по 1 ноября, сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

"Решения, которые мы приняли сегодня, конечно непростые, но на сегодня они являются просто необходимыми, учитывают и эпидемиологическую ситуацию, и потребности школьников в получении качественного образования. С учетом имеющегося опыта и новых возможностей Московской электронной школы, надеюсь, нам это удастся", - написал мэр.

Позаботился город и о педагогах старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Им предложат привиться первыми, как только начнутся промышленные поставки вакцины от коронавируса. Ну а пока они будут работать из дома, их заменят студенты старших курсов и выпускники педагогических вузов - "тьюторы".

Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В стране развернуто 176 тысяч коек для лечения пациентов с COVID -19.

"Максимальное количество коек, которое мы разворачивали, – это почти 185 тысяч коек, это было 18 июня 2020 года. Таким образом мы пока не достигли максимума", - заявил министр.

Временные госпитали расконсервированы в Москве и в Санкт - Петербурге. В Бурятии пациентов с коронавирусом стал принимать многофункциональный комплекс для военных. Помощь в борьбе с эпидемией оказывает и МЧС, проводя по всей стране санитарные обработки, одна из таких прошла сегодня на Киевском вокзале столицы.

Россия возобновляет авиасообщение с Японией, Сербией и Кубой, сообщил сегодня оперативный штаб. Ну, а как пассажиры соблюдают масочно – перчаточный режим, проверяют инспекторы в аэропорту Внуково. Выписано больше 70 штрафов. Такие рейды сейчас проходят во многих российских регионах, ведь от ответственного поведения каждого зависит, как быстро удастся остановить распространение опасного вируса.

Матвей Шестаков, Елена Макарова, Екатерина Гоголева, Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".

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