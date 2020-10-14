Лавров пожаловался на "отписки" из Франции и Германии по ситуации на Украине

Киев продолжает игнорировать выполнение Минских соглашений

Националисты вышли на улицы украинских городов, чтобы отпраздновать очередную годовщину запрещенной в России организации УПА. Одной из самых массовых стала акция в Киеве. Радикалы с файерами двинулись к администрации президента требовать принятия закона о коллаборантах и отмены перемирия в Донбассе.

Как всегда тоскливо исполнив украинский гимн, колонны националистов приходят в движение. Повсюду красно-черные флаги УПА. Портреты гитлеровского союзника Бандеры, почитатели которого то и дело скандируют: "Слава!"

Героям - слава. Украина - превыше всего. Казалось бы, с уходом Порошенко и приходом Зеленского все это должно было стать прошлым. Однако не тут то было. Подобные шествия неонацистов по центру Киева - по-прежнему норма. Как и угрозы в адрес инакомыслящих.

"У нас очень много работы. Мы обязаны защитить Украину. И на передовой. И в тылу, на наших улицах, потому что ватники, пятая колонна, вновь поднимает свою голову", - заявил лидер националистической организации "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

И эту голову, по всей видимости, националисты собираются отсечь. Полиция на их действия традиционно закрывает глаза. Как, впрочем, и Зеленский, который на фоне подобных фашистских шествий умудряется еще и говорить о европейских ценностях.

"Ментально, и я об этом постоянно говорю, ментально украинцы - это европейцы. И я уверен, что если страна хочет быть в Европейском союзе, она там будет. Мы очень хотим этого. Мы хотим быть за одним столом, на одинаковом уровне и с одинаковым статусом", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Но пока к этому столу украинцев не допускают, вероятно, осознавая, что никакими европейскими ценностями там и не пахнет. Зато за версту несет открытым национализмом, который поощряется на государственном уровне. Накануне, например, правительство утвердило план развития национал-патриотического воспитания в стране, подкрепив его вот такими данными.

"Согласно, опросу, украинский язык использует меньше половины населения. Только 80% опрошенных на западе и 67% на востоке страны признают себя украинцами, а 60,2% оказались не готовыми защищать Украину с оружием в руках", - сообщил член кабмина Украины Олег Немчинов.

То есть промывать украинским детям мозги начнут активнее, делая из них истинных патриотов, которые обязаны любить Бандеру, правильно отвечать, чей Крым и, разумеется, ненавидеть Россию. Она ведь, по мнению украинских националистов, может напасть в любой момент.

"Да, украинские воины имеют шикарный боевой опыт. Они готовы и будут дальше продолжать защищать нашу землю, но это Россию может не остановить. Россию могут остановить только две вещи. Это когда они будут понимать, что в каждом дворе, куда они попытаются прийти, их будут ждать с оружием в руках", - заявил заместитель главы Совета безопасности Украины Сергей Кривонос.

И ведь эти слова произносит не просто рядовой националист, возомнивший себя Муссолини. Это Сергей Кривонос, заместитель главы украинского Совбеза. При наличии таких людей в команде Зеленского, понятное дело, ни о каком мире в Донбассе речи не идет. Выполнение минских соглашений Киев и при новой власти продолжает игнорировать. О чем Москва уже многократно извещала Париж и Берлин.

"Я уже направил, наверное, с десяток писем своим коллегам во Франции и в Германии, прямо обращая их внимание на абсолютно неприемлемые действия, которые напрямую, диаметрально противоположны Минским договоренностям, которые предпринимаются официальными лицами на Украине, включая президента Зеленского, включая главу делегации на переговорах в контактной группе, включая министра иностранных дел. Ответы абсолютно беспомощные, ну простые отписки", - пожаловался глава МИД России Сергей Лавров.

Хотя Зеленский во многом и победил на выборах благодаря обещаниям закончить войну. Однако серьезных подвижек в этом вопросе так и не случилось. То же самое можно сказать и про другие обещания украинского президента. Так считает, согласно опросу, проведенному национальным демократическим институтом США, подавляющее большинство украинцев, которым Зеленский в ходе местных выборов решил задать пять важнейших вопросов. Первый он озвучил сегодня, спросив у граждан, а стоит ли вводить пожизненное заключение за коррупцию.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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