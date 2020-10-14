Вакцину "Вектора" от COVID введут в гражданский оборот в январе

Пострегистрационные исследования начнутся уже в ноябре

Вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанную новосибирским центром "Вектор", введут в гражданский оборот 1 января 2021 года.

"Срок введения в гражданский оборот - 01.01.2021", - говорится в регистрационном удостоверении вакцины на государственном реестре лекарственных средств, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что вакцину "ЭпиВакКорона" зарегистрировали в Минздраве. В ноябре начнутся пострегистрационные исследования препарата на 30 тысячах добровольцах.

По словам Путина, скоро появится и третья российская вакцина от COVID-19.

Напомним, что первую вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную в Институте имени Гамалеи, зарегистрировали в августе. Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований, в которых участвуют 40 тысяч добровольцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"