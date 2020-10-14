ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вакцину "Вектора" от COVID введут в гражданский оборот в январе

18:14
  • среда
  • 14 октября 2020

Пострегистрационные исследования начнутся уже в ноябре

Вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанную новосибирским центром "Вектор", введут в гражданский оборот 1 января 2021 года. 
Голикова назвала безопасной вакцину "Вектора" от коронавируса

"Срок введения в гражданский оборот - 01.01.2021", - говорится в регистрационном удостоверении вакцины на государственном реестре лекарственных средств, передает РИА Новости

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что вакцину "ЭпиВакКорона" зарегистрировали в Минздраве. В ноябре начнутся пострегистрационные исследования препарата на 30 тысячах добровольцах. 

По словам Путина, скоро появится и третья российская вакцина от COVID-19. 

Напомним, что первую вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную в Институте имени Гамалеи, зарегистрировали в августе. Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований, в которых участвуют 40 тысяч добровольцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.