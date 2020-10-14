В АТОР назвали популярные у россиян направления на Новый год

В лидерах - Краснодарский край и Турция

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что большинство россиян проведут новогодние каникулы в России.

На пресс-конференции в среду она сообщила, что безусловным лидером на данный момент является Краснодарский край. Из зарубежных направлений граждане чаще выбирают Турцию.

По словам Лосмидзе, трендом на новогодние праздники является горнолыжный отдых в России. Помимо Красной Поляны, это сибирский центр Шерегеш у подножия горы Зеленая, пишет издание Ura.ru.

Кроме этого, россияне бронируют туры на Ямал, в Югру и на термальные источники в Тюмени, заявила директор АТОР.

В среду стало известно, что Россия открывает воздушное сообщение с Сербией, Кубой и Японией. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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