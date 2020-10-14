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Театр Ермоловой ушел на двухнедельный карантин из-за коронавируса

18:31
  • среда
  • 14 октября 2020

Все спектакли отменены

Московский Театр имени Ермоловой отменил все спектакли и закрылся на двухнедельный карантин из-за того, что у нескольких сотрудников выявили коронавирусную инфекцию. 

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"Это решение сложное, но здоровье наших зрителей и сотрудников важнее, поэтому мы уверены, что оно единственно верное", - говорится на сайте театра. 

Театр не будет работать с 14 по 28 октября. Работники перейдут на "удаленку".  

В помещениях театра проведут дезинфекцию и санобработку. У всего коллектива возьмут тест на COVID-19. 

"Все билеты подлежат возврату, - подчеркнули в театре. - Средства за билеты, купленные на нашем сайте, автоматически вернутся на карточку, с которой была совершена оплата".

За последние сутки в России зафиксировали 14 231 случай заболевания коронавирусом. Число летальных исходов составило 239, а количество выздоровевших - 7 920 человек. 

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