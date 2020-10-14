ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Оксана Пушкина показала архивное фото Федора Бондарчука с волосами

18:40
  • среда
  • 14 октября 2020

Поклонники не сразу узнали режиссера

Депутата Оксана Пушкина показала редкую фотографию в своем инстаграме. На архивном снимке от 1991 года за столом сидят сама Пушина, а также режиссер Федор Бондарчук, певица Кристина Орбакайте и музыкант Владимир Пресняков.

"Разбирая архивы... 1991 год #моигерои #моятвбиография", - подписала снимок Пушкина.

Подписчики депутата обратили внимание на Федора Бондарчука. Многие не сразу узнали в мужчине с темными волосами на снимке своего любимого режиссера.

"Никогда в жизни без подписи не поняла что на фото Бондарчук", - пишет пользователь alinagkt.

"Какие все молодые и настоящие. Бондарчука вообще не узнать", - соглашается isutkinan972.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oxana Pushkina (@opushkina) on

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Федор Бондарчук, Оксана Пушкина, Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков
Федор Бондарчук, Оксана Пушкина, Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.