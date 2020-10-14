Оксана Пушкина показала архивное фото Федора Бондарчука с волосами

Поклонники не сразу узнали режиссера

Депутата Оксана Пушкина показала редкую фотографию в своем инстаграме. На архивном снимке от 1991 года за столом сидят сама Пушина, а также режиссер Федор Бондарчук, певица Кристина Орбакайте и музыкант Владимир Пресняков.

"Разбирая архивы... 1991 год #моигерои #моятвбиография", - подписала снимок Пушкина.

Подписчики депутата обратили внимание на Федора Бондарчука. Многие не сразу узнали в мужчине с темными волосами на снимке своего любимого режиссера.

"Никогда в жизни без подписи не поняла что на фото Бондарчук", - пишет пользователь alinagkt.

"Какие все молодые и настоящие. Бондарчука вообще не узнать", - соглашается isutkinan972.

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