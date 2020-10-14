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Президент Киргизии согласился уйти в отставку при одном условии

18:47
  • среда
  • 14 октября 2020

На это потребуется время

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов покинуть свой пост после проведения парламентских выборов. Об этом рассказала пресс-секретарь киргизского президента Толгонай Стамалиева. 
Президент Киргизии подписал указ о новом правительстве во главе с Жапаровым

"Президент уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, - после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны", - цитирует Стамалиеву ТАСС

Она опровергла информацию о том, что президент подаст в отставку "в течение трех дней", как пишут некоторые СМИ.  

14 октября Сооронбай Жээнбеков встретился с новым премьер-министром Садыром Жапаровым. Премьер потребовал, чтобы президент сложил с себя полномочия сегодня вечером. 

"Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права оставлять должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству", - рассказала Толгонай Стамалиева. 

Ранее Жээнбеков назвал незаконным назначение Жапарова на пост премьера, но 14 октября ему пришлось утвердить программу и структуру нового правительства. На кандидатуре Жапарова настаивали члены правительства и митингующие, которые в среду собрались у Дома правительства в центре Бишкека. 

Напомним, что 4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. После этого в Бишкеке начались массовые беспорядки. Митингующие захватили несколько административных зданий. Премьер Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков покинули свои посты. ЦИК признал итоги выборов недействительными. До 6 ноября в стране объявят дату новых выборов.

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