Девушка напала с ножом на хоккеиста Даниила Тарасова

Спортсмену пришлось вызвать врачей

29-летний хоккеист Даниил Тарасов, который играет за московское "Динамо", обратился за медицинской помощью. По предварительным данным, он получил ножевое ранение и ушиб плеча во время ссоры с бывшей девушкой.

Даниил и его экс-возлюбленная Алина поссорились в ночь на 14 октября. Это произошло на почве ревности, пишет mk.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza. Страсти так накалились, что девушка схватилась за нож и напала на спортсмена. По некоторым данным, Даниил и Алина находились в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший хоккеист, как утверждают журналисты, вызвал скорую помощь. Травмы оказались несерьезными, поэтому уже днем Тарасов появился на тренировке. Игрок "Динамо" не стал писать на Алину заявление в полицию.

Даниил Тарасов несколько лет играл в США за разные клубы, в том числе "Индиана Айс", "Ворчестер Шаркс" и "Сан-Хосе Шаркс". В 2015 году он вернулся в Россию, где начал выступать за "Динамо".

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