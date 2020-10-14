Путин внес в Госдуму проект закона о Госсовете

В документе говорится о статусе, структуре и полномочиях структуры

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета.

Как сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в совет будут по должности входить премьер, спикеры Совфеда и Госдумы, глава администрации Кремля и губернаторы. По решению президента в него также смогут войти главы думских фракций, местные чиновники и другие люди.

Клишас также перечислил функции Госсовета. Среди них рассмотрение законопроектов и указов "общегосударственного значения", обсуждение бюджета, участие в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики и в формировании социально-экономической политики.

В проекте внесенного в парламент закона говорится, что председатель и члены Госсовета участвуют в его деятельности на общественных началах. Госсовет будет состоять из президиума, комиссий, также могут формироваться рабочие группы по направлениям его деятельности.

Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в зарубежных банках, следует из текста документа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"