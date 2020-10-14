ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин внес в Госдуму проект закона о Госсовете

19:05
  • среда
  • 14 октября 2020

В документе говорится о статусе, структуре и полномочиях структуры

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета.

Как сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в совет будут по должности входить премьер, спикеры Совфеда и Госдумы, глава администрации Кремля и губернаторы. По решению президента в него также смогут войти главы думских фракций, местные чиновники и другие люди.

Клишас также перечислил функции Госсовета. Среди них рассмотрение законопроектов и указов "общегосударственного значения", обсуждение бюджета, участие в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики и в формировании социально-экономической политики.

В проекте внесенного в парламент закона говорится, что председатель и члены Госсовета участвуют в его деятельности на общественных началах. Госсовет будет состоять из президиума, комиссий, также могут формироваться рабочие группы по направлениям его деятельности.

Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в зарубежных банках, следует из текста документа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.