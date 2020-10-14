Лобода обратилась за медицинской помощью

Она перетрудилась на работе

37-летняя певица Светлана Лобода попала в Боткинскую больницу в Москве. Она пожаловалась на боли в области копчика, которые возникли после активной работы.

Звезда приехала в больницу, чтобы сделать МРТ. При этом Лобода призналась, что эта процедура ее пугает. "Я боюсь замкнутых пространств", - сообщила она в Instagram.

Светлана Лобода поблагодарила врачей за помощь. Она посоветовала обращаться к ним всем людям, у которых возникают проблемы из-за интенсивных тренировок, танцев или долгого хождения на каблуках.

Когда поклонники завалили артистку тревожными комментариями в соцсети, она написала: "Мои хорошие, все хорошо! Сегодня уже буду прыгать. Спасибо за беспокойство".

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