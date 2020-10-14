Путин и Эрдоган созвонились из-за Нагорного Карабаха

Беседа лидеров России и Турции состоялась по инициативе Анкары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду вечером позвонил российскому лидеру Владимиру Путину из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры России и Турции выступили за активизацию политического процесса по Нагорному Карабаху, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ.

Во время беседы Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях в Карабахе ближневосточных боевиков.

"Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорнокарабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", - говорится в сообщении на сайте президента России.

Путин и Эрдоган также обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Во время телефонного разговора лидеры затронули вопросы двусторонних отношений. Одна из тем - борьба с коронавирусной инфекцией.

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