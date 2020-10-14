Ракова о новых правилах в школах: "Надеюсь, других мер не понадобится"

Старшеклассники - основная группа риска среди школьников по ковиду

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова объяснила смысл перевода старшеклассников столичных школ на дистанционное обучение. По ее словам, учащиеся 6-11 классов являются основной группой риска по коронавируса.

"Когда мы смотрим структуру инфицированных детей, то видим, что две трети в ней составляют ученики 6-11 классов, и только 30% - дети младшего школьного возраста", - сказала Ракова в эфире Первого канала.

Перевод старшеклассников позволит снизить нагрузку на здания на 50%. Благодаря этому удастся рассредоточить по кабинетам учащихся младших классов, которые уже с понедельника выйдут с каникул.

Ракова подчеркнула, что, принимая решения, власти ориентируются на текущую ситуацию.

"Надеюсь, что других мер не понадобится, и мы удачно справимся с этой ситуацией, и вернемся к нормальному режиму работы", - добавила вице-мэр (цитата по агентству "Москва").

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