В Италии побит рекорд по суточному приросту заразившихся коронавирусом

В стране выявили 7332 новых случая заболевания COVID-19

В Италии за последние сутки зафиксировали 7332 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это наибольший показатель за все время пандемии в стране.

Предыдущий рекорд в Италии был зафиксирован 21 марта, передает итальянский телеканал TG Cal. Тогда медики за сутки выявили 6557 случаев коронавируса.

Накануне в Италии вступили в силу новые карантинные меры. В частности, были сокращены часы работы баров и ресторанов. Теперь они должны закрываться в полночь.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 38 миллионов. Чтобы замедлить распространение инфекции, страны ужесточают ограничения.

В крупных городах Франции, в том числе Париже, планируют ввести комендантский час. Ожидается, что люди не смогут выйти на улицы с восьми вечера. В стране за минувшие сутки - почти 13 тысяч новых случаев. Прирост - в два раза больше, чем днем ранее.

В Нидерландах закрыли рестораны. Запрещено собираться компаниями больше четырех человек. Людей просят по возможности не покидать дома и носить медицинские маски.

В Израиле все ограничения продлили до конца недели. Сейчас в стране работают только продуктовые магазины и аптеки. Людям запрещено без уважительной причины уходить дальше, чем на километр от дома.

Самая сложная ситуация - по-прежнему в США. Рекордный суточный прирост зафиксировали более двадцати штатов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"