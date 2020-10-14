ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Италии побит рекорд по суточному приросту заразившихся коронавирусом

20:39
  • среда
  • 14 октября 2020

В стране выявили 7332 новых случая заболевания COVID-19

В Италии за последние сутки зафиксировали 7332 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это наибольший показатель за все время пандемии в стране.
В Париже могут ввести комендантский час из-за угрозы распространения COVID-19

Предыдущий рекорд в Италии был зафиксирован 21 марта, передает итальянский телеканал  TG Cal. Тогда медики за сутки выявили 6557 случаев коронавируса.

Накануне в Италии вступили в силу новые карантинные меры. В частности, были сокращены часы работы баров и ресторанов. Теперь они должны закрываться в полночь.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 38 миллионов. Чтобы замедлить распространение инфекции, страны ужесточают ограничения.

В крупных городах Франции, в том числе Париже, планируют ввести комендантский час. Ожидается, что люди не смогут выйти на улицы с восьми вечера. В стране за минувшие сутки - почти 13 тысяч новых случаев. Прирост - в два раза больше, чем днем ранее.

В Нидерландах закрыли рестораны. Запрещено собираться компаниями больше четырех человек. Людей просят по возможности не покидать дома и носить медицинские маски.

В Израиле все ограничения продлили до конца недели. Сейчас в стране работают только продуктовые магазины и аптеки. Людям запрещено без уважительной причины уходить дальше, чем на километр от дома.

Самая сложная ситуация - по-прежнему в США. Рекордный суточный прирост зафиксировали более двадцати штатов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Ситуация с коронавирусом в Италии
Ситуация с коронавирусом в Италии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.