Вторая вакцина от COVID и жест доброй воли: о чем Путин говорил с правительством

Россия ослабила экономические санкции против Украины

Новая вакцина от коронавируса зарегистрирована сегодня в России. Удостоверение на свою разработку получил новосибирский центр вирусологии "Вектор". Партии нового препарата в ближайшее время будут направлены в регионы для клинических испытаний, в которых будут участвовать добровольцы. О регистрации вакцины сообщил Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства. Помимо этого, обсуждали итоги реализации программы льготного ипотечного кредитования. Ее признали успешной и продлили до середины следующего года.

"Начать я хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса. "ЭпиВакКорона", - начал совещание Владимир Путин.

Эта "приятная информация" с пометкой "срочно" разлетается по всем мировым СМИ. А как иначе. Пока весь мир ищет вакцину от ковида, в России регистрацию проходит уже второй препарат. При этом разработанная в Новосибирске "ЭпиВакКорона" подойдет даже тем, кто в группе риска. Вакцину создали из искусственно полученных фрагментов вирусных белков. Они не способны навредить человеку, но зато обучат иммунную систему вовремя распознать и нейтрализовать COVID-19. В ближайшее время пройдут клинические испытания с участием 40 тысяч добровольцев. А вице-премьер Татьяна Голикова и главный санитарный врач России Анна Попова препарат на себе уже протестировали.

Путин: "Как вы себя чувствуете?"

Голикова: "Мы прошли уже два этапа, ни у меня, ни у Анны Юрьевны не было никаких побочных явлений".

Путин: "Ну а титры появились, да?"

Голикова: "Титры появились и на достаточно высоком, хорошем уровне".

Путин: "Я хочу поздравить всех ученых новосибирского центра “Вектор” с этим успехом. Это, безусловно, очень важная задача, которую вы успешно решили. Большое вам спасибо за ваш труд, за ваш талант, за вашу целеустремленность в работе. Нам нужно наращивать сейчас производство и первой нашей вакцины и второй вакцины. И, конечно, прежде всего, нужно обеспечить российский рынок этими препаратами. Они должны поступать в аптечную сеть России как можно шире".

При этом, подчеркивает президент, иностранные покупатели, а интерес к разработкам наших ученых серьезный, будут производить препараты у себя дома. Чтобы не допустить дефицита на российском рынке, где совсем скоро может появиться еще одна - третья - вакцина от COVID-19. В центре имени Чумакова Российской академии наук к декабрю обещают завершить первый этап ее испытаний. Все это позволит как можно быстрее вернуться к жизни без коронавируса. Пока же, докладывают главе государства, ситуация в стране, как и в мире в целом, непростая. Но контролируемая.

"По нашему мнению, ситуация управляемая. И не требует введения ограничительных мер для экономики. Но я еще раз хочу воспользоваться случаем и обратиться к гражданам, чтобы они соблюдали все требования к безопасности", - заявила Татьяна Голикова.

В регионах, где к их соблюдению относятся ответственно, и прирост заболевших меньше. Но есть, говорят Владимиру Путину, и серьезные нарушители.

"Вы сказали по поводу того, что далеко не во всех регионах должным образом организовано тестирование. И более того, сказали, что в шести из них есть явные проблемы с этим. Чуть попозже я вам позвоню, вы мне, пожалуйста, перечислите эти регионы", - сказал Владимир Путин.

Под личным контролем президента и ситуация в экономике. Ей сейчас непросто. Хотя государственные меры поддержки все-таки дают результат. Одна из самых эффективных – "льготная ипотека". До 1 ноября можно взять кредит на покупку жилья в новостройках по ставке не более 6,5%. Чем уже воспользовались более 200 тысяч семей. Владимир Путин предлагает программу продлить.

"С учётом того, что ситуация у нас складывается в общем-то непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее, и людям ещё тяжеловато, и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке. Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года, как Вы думаете?" – спросил Владимир Путин.

"Мы поддерживаем это - продлить эту программу со льготной ипотечной ставкой 6,5% до 1 июля следующего года. Считаем важным. Готовы быстро подготовить все необходимые распоряжения", - ответил Михаил Мишустин.

Еще одно решение - открыть доступ на российский рынок нескольким украинским предприятиям. С такой инициативой к президенту обращается Михаил Мишустин. Премьер напомнил о своей недавней встрече с лидером политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, который и передал просьбу украинских промышленников о возобновлении сотрудничества. Именно эти предприятия работали с нашей страной до введения Киевом антироссийских санкций и зеркального ответа на них Москвы.

"Как известно, не мы вводили эти ограничения. Все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями был очень высоким, и это приносило взаимную пользу. Ну, давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", - сказал Путин.

Такие шаги, разумеется, не должны нанести вред развитию российских предприятий. Их поддержка всегда в приоритете. Что дает результаты. Например, в АПК, где доходы от экспорта пшеницы превысили 20 миллиардов долларов. И это в условиях пандемии. И, по словам министра сельского хозяйства Патрушева, ожидается второй по объему урожай за всю новую историю России.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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