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Путин внес в Госдуму пакет законопроектов о верховенстве Конституции

22:15
  • среда
  • 14 октября 2020

Предстоит изменить более 110 государственных актов

Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета ее действия на территории России. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Эти документы фиксируют в законах и кодексах соотношения российского законодательства и международного права. Предстоит изменить более 110 государственных актов.

Как пояснил глава комитета Думы по госстроительству Павел Крашенинников, принятие законопроектов приведет в соответствие с Основным законом положения гражданского, семейного и процессуальных кодексов.

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