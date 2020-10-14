Стало известно о планах нового экипажа МКС

Космонавтов доставили на станцию по сверхбыстрой схеме

На орбиту за три часа. В среду был установлен рекорд для пилотируемых кораблей. Ракета "Союз 2.1а" с российско-американским экипажем на борту стартовала с "Байконура" в 8:45 в по московскому времени. Два витка вокруг Земли, и в 11:48 уже стыковка с Международной космической станцией. Полет по традиционной схеме занял бы двое суток. Старт ракеты удалось снять с борта МКС.

Так быстро космос еще никто не покорял. Судя по улыбкам и крепким объятиям, экипаж в отличной физической форме и в прекрасном настроении после установки рекорда скорости. В 08:45 стартовали с космодрома "Байконур".

Спустя всего три часа и три минуты – пристыковались к МКС.

"Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится", - заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Быстрой езды удалось добиться благодаря сверхкороткой двухвитковой схеме и ракете-носителю "Союз 2.1а". Обычно полет к МКС занимает вдвое больше времени – около шести часов. Ни о каких дополнительных нагрузках на экипаж речи не идёт. Во-первых, все прошли полный цикл подготовки. Во-вторых, двухвитковая схема успешно опробована на пяти грузовых кораблях "Прогресс". Так что накануне старта все участники предстоящего исторического события сохраняли спартанское спокойствие.

"Мы абсолютно уверены в технике, в себе. И надеемся, что всё получится благополучно, и до станции мы доберемся быстрее, чем добирались из Подмосковья до "Байконура", - заявил космонавт-испытатель, герой России Сергей Рыжиков.

Три сэкономленных часа наверняка пригодятся экипажу в работе. Предстоят два выхода в открытый космос. Первый необходим для обслуживания систем и подготовки нового шлюзового отсека, второй – для приема нового многофункционального лабораторного модуля "Наука". Его отправят к МКС весной. В планах также полсотни научных экспериментов.

"Я с нетерпением жду проведения запланированных на нашу миссию экспериментов. Они разные, в том числе это биопринтер, где мы будем пытаться воспроизвести ткани, выращивать клетки, а также продолжение моего эксперимента по секвенированию ДНК", - рассказала астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Для биолога Рубинс сегодняшний рекорд скорости стал отличным подарком на её собственный день рождения. А для бортинженера Сергея Кудь-Сверчкова – поводом для гордости. Всё-таки новичок, первый раз в космосе. Обещает подробный рассказ о жизни на МКС для всех землян.

"Если будет время на соцсети, постараемся посвящать людей в детали работ. Рассказывать, как работает оборудование, как мы живем и работаем на станции. Постараюсь сделать так, чтобы это было интересно", - заявил космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Времени будет достаточно. Новый экипаж проведёт на орбите 177 суток.

Ольга Стрельцова, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

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