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Заболевшая COVID-19 Кристина Асмус рассказала о самочувствии

21:15
  • среда
  • 14 октября 2020

Театр, где играет актриса, закрыли на карантин

Актриса Кристина Асмус заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем инстаграме, описав неприятные симптомы болезни.

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"Три дня были прям жесткими - температура выше 39. И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась. Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается", - рассказала Асмус.

В настоящий момент актриса лечится дома. Ранее к ней дважды приезжала скорая помощь.

Асмус призвала россиян не забывать об опасности коронавируса и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Она напомнила подписчикам о необходимости носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию и использовать антисептики.

"Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки! Всем здоровья!" – обратилась актриса.

Ранее стало известно, что московский Театр им. Ермоловой отменил все спектакли и закрылся на двухнедельный карантин из-за того, что у нескольких сотрудников выявили коронавирусную инфекцию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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