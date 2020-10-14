Заболевшая COVID-19 Кристина Асмус рассказала о самочувствии

Театр, где играет актриса, закрыли на карантин
Актриса Кристина Асмус заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем инстаграме, описав неприятные симптомы болезни.
"Три дня были прям жесткими - температура выше 39. И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась. Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается", - рассказала Асмус.
В настоящий момент актриса лечится дома. Ранее к ней дважды приезжала скорая помощь.
Асмус призвала россиян не забывать об опасности коронавируса и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Она напомнила подписчикам о необходимости носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию и использовать антисептики.
"Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки! Всем здоровья!" – обратилась актриса.
Ранее стало известно, что московский Театр им. Ермоловой отменил все спектакли и закрылся на двухнедельный карантин из-за того, что у нескольких сотрудников выявили коронавирусную инфекцию.
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