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В Москве закрыли автомойку за несоблюдение мер профилактики COVID-19

22:02
  • среда
  • 14 октября 2020

На предприятии не был организован ежедневный "входной фильтр"

В Москве закрыли еще одно предприятие за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом. На автомойке на бульваре Маршала Рокоссовского не был организован ежедневный "входной фильтр" (проверка температуры), а сотрудники работали без масок и перчаток.

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Эти и другие нарушения сотрудники управления Роспотребнадзора по столице выявили в ходе внеплановой проверки. В сообщении ведомства, которое цитирует АГН "Москва", говорится, что помещения автомойки были опечатаны, а материалы проверки отправлены в суд.

Ранее в среду на Патриарших прудах в Москве нашли и опечатали нелегальную кальянную. Указ мэра Москвы Сергея Собянина запрещает работу кальянных в условиях пандемии.

За минувшие сутки в России зафиксировали 14231 новый случай заболевания в 84 регионах. Из больниц выписаны 7920 человек. Скончались 239 пациентов. С начала пандемии диагноз "коронавирус" поставили 1 миллион 340 тысяч 409 раз.

В Москве за прошедший день зафиксировано 4573 новых случая. За сутки вылечились 1970 пациентов. Скончались 52 человека.

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