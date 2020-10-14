Девушка без маски сорвала спектакль в театре на Таганке

Сотрудникам пришлось вызвать полицию

Столичные полицейские задержали девушку, которая отказалась надеть маску перед началом спектакля Московского театра на Таганке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции. На девушку составили протокол.

Ранее стало известно, что театр на Таганке не смог вовремя начать спектакль "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" из-за того, что девушка не захотела надеть маску. Сотрудникам театра пришлось вызвать полицию и Росгвардию.

Информацию об инциденте подтвердила директор театра Ирина Апексимова.

"Мы не могли начать спектакль, поскольку одна из зрительниц, несмотря на просьбу администрации и всех зрителей, категорически отказалась надеть маску", - рассказала она агентству РИА Новости.

Апексимова надеется, что зрители все же будут соблюдать санитарные требования.

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