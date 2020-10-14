Минздрав зарегистрировал два новых препарата для лечения COVID-19

Импортный и отечественный "Ремдесивир" получили регистрационные удостоверения

В России зарегистрировали два препарата для лечения коронавирусной инфекции – это импортный и отечественный "Ремдесивир".

Как сообщила пресс-служба Минздрава России, регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду.

Ранее Минздрав заявил об отсутствии дефицита лекарств для лечения COVID-19. По данным на 7 октября, в обороте находилось около 200 тысяч противовирусных препаратов для лечения коронавируса: "Арепливир", "Коронавир" и "Авифавир".

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