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Минздрав зарегистрировал два новых препарата для лечения COVID-19

22:28
  • среда
  • 14 октября 2020

Импортный и отечественный "Ремдесивир" получили регистрационные удостоверения

В России зарегистрировали два препарата для лечения коронавирусной инфекции – это импортный и отечественный "Ремдесивир".

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Как сообщила пресс-служба Минздрава России, регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду.

Ранее Минздрав заявил об отсутствии дефицита лекарств для лечения COVID-19. По данным на 7 октября, в обороте находилось около 200 тысяч противовирусных препаратов для лечения коронавируса: "Арепливир", "Коронавир" и "Авифавир".

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