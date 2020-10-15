Запуск ракеты "Циркон" взволновал американцев

В США не хотят верить в ее мощь

Нашу российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" американцы невзлюбили. И даже пуск "Циркона" на видео вызвал у них подозрения – хитрят что-то эти русские:

"Хотя это и является предположением, некоторые подозревают, что видеомонтаж может быть попыткой России продемонстрировать эффективность ракеты, сохраняя при этом важные детали о ракете, такие, как ее общая, форма, в секрете".

Нет, ну, конечно, нужно было снять полноценный фильм со всеми секретами разработки. Начиная от чертежей и заканчивая сборкой "Циркона", что бы не осталось ни тайн, ни сомнений. Обратим внимание еще раз: пуск "Циркона" - это документальная съемка.

Посмотрим, как демонстрируют превосходство своего оружия американцы. Например, видео в YouTube. Истребитель F-35 побеждает русские ракеты С-400. Побеждает, разумеется, в виртуальном поединке. Красиво? Бесспорно! Но в комментариях зрители полны скепсиса.

Это точно! В голливудских фильмах американцы столько побеждали нас, что удивительно, как у нас еще ракеты летают. Всех давно убедили, что американский герой побеждает противника хоть ножом, хоть пистолетом, хоть американской смекалкой.

Если в кино еще не расправились со всеми русскими и их союзниками, и кому-то кажется что русское оружие лучшее в мире, победу можно одержать с помощью анимации. Те, кто часами воюет в компьютерных играх, в такую победу легко поверят.

Так, недавно американцы разгромили новейший российский танк "Армата". Победили всех. Что дало повод Дональду Трампу заявить, глядя на американское оружие: другие страны зеленеют от зависти. "Нам завидует Россия, нам завидует Китай. Нам все завидуют. Того, что есть у нас, нет ни у одной страны", - сказал Трамп, забыв, видимо, добавить, что в действительности все не так, как на самом деле.

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