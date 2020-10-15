Почему заявления Зеленского расходятся с его делами

Ростислав Ищенко обсудил политику Зеленского

Противоречивую политику президента Зеленского, причину, по которой его заявления расходятся с делами, а также странную интригу с предстоящим голосованием по пяти вопросам, содержание которых глава государства почему-то не спешит раскрывать, обсудили в программе "События. 25-й час".

Гостем программы стал обозреватель международного информагентства "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Нет единого украинского понимания, что такое мир в Донбассе. Даже избиратели Зеленского голосовали за три разных мира в Донбассе", - рассказал он.

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