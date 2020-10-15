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Лоза намерен подать в суд на Первый канал

08:23
  • четверг
  • 15 октября 2020

Музыкант отстаивает свои права

Певец и композитор Юрий Лоза собрался судиться с Первым каналом за использование без разрешения кавер-версии его песни "Плот" в музыкальном шоу "Голос".

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Лоза заявил, что не давал разрешения на исполнение своей песни ни участнице программы, ни Первому каналу, передает РИА Новости.

"Первый канал меня не спрашивал и не собирался, зная, что я категорически против использования фрагмента моей песни. Сейчас мои адвокаты подготовятся, и буду подавать иск в суд, сумма иска пока не определена", - рассказал музыкант.

Он добавил, что исполнительница хотела спеть другую песню, однако руководство шоу настояло именно на "Плоте". В результате впервые за историю программы "жюри обсуждало не произведение или исполнителя, а автора песни", резюмировал Лоза.

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