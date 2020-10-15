В России стартовал новый этап продаж туров с кешбэком

Он продлится до 5 декабря

Стартовал второй этап программы, в которой можно получить возмещение, приобретя тур по России. Условия "туристического кешбэка" стали более удобными, учтены пожелания россиян. С 15 октября в программе участвуют поездки от двух ночей – тогда как раньше кешбэк действовал лишь при покупке тура как минимум на четверо суток. Максимальный размер суммы возврата увеличен с 15 тысяч до 20 тысяч рублей.

Как ранее пояснили в Ростуризме, купить туры и проживание с кешбэком на новых условиях можно будет до 5 декабря 2020 года. В программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Дата поездки по купленному в рамках программы туру - до 10 января 2021 года включительно, так что тур на новогодние праздники и Рождество также можно купить с кешбэком.

Программа распространяется на поездки в любой регион России. Обязательное условие – оплата картой "Мир". Кешбэк начисляется автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки, передает РИА Новости.

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