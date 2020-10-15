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Установлен самый "заразный" предмет в офисе

08:24
  • четверг
  • 15 октября 2020

Его обязательно нужно дезинфицировать

Внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина назвала клавиатуру самым "заразным" предметом на рабочем месте. 
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"Из-за того, что ее трудно обрабатывать, мало кто этим занимается. В результате на кнопках скапливаются болезнетворные бактерии, вирусы, зараза, среди которых может быть и коронавирус", - цитирует Шилкину РИА Новости

Она посоветовала тщательно мыть руки до использования клавиатуры и после, ведь бактерии, циркулирующие в воздухе, могут оседать на поверхности кнопок. 

Ранее ученые установили, что при комнатной температуре коронавирус сохраняется на гладких поверхностях до 28 дней. Речь идет именно о непористой поверхности, в том числе об экране смартфона, купюрах и объектах из нержавеющей стали. 

По последним данным, свыше 38 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусной инфекцией, более миллиона скончались.

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