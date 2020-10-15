Повар рассказала, как превратить суп в "питательную бомбу"

Сильно менять рецептуру не придется

Ресторатор из Польши Магда Гессер рассказала, как превратить обычный суп в "витаминную бомбу". Женщина уверена, что сделать блюдо в разы полезнее можно, если добавить в него немного гвоздики.

По словам кулинара, эта специя не только придает супу вкус, но также обладает обезболивающим эффектом, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, поддерживает естественный иммунитет, понижает уровень холестерина в крови, помогает бороться с простудой, болью в горле и головными болями, обладает антибактериальными и противовирусными свойствами.

Гессер добавила, что суп получится еще вкуснее, если готовить его не из одного, а сразу из нескольких видов мяса, передает Wirtualna Polska.

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