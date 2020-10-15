ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России предложили усилить контроль над индустрией квестов

08:58
  • четверг
  • 15 октября 2020

Все ради безопасности детей

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Екатерина Стенякина предложила урегулировать организацию квестов. 
Под участниками хоррор-квеста в Москве провалился пол, есть пострадавшие

Стенякина подготовила проект обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором указала, что в российском законодательстве отсутствует определение понятия "квест". Кроме того, не существуют правил регулирования деятельности по организации и проведению квестов. 

По словам автора инициативы, число квестов в России увеличивается с каждым годом. Например, в Ростове-на-Дону их более 100, а в Москве - свыше 2 тысяч. Стенякину беспокоит, что иногда участники квестов получают травмы, в том числе от действий неаттестованных актеров. Она напомнила, что в 2018 году участник квеста в Ростове-на-Дону лишился пальца, а в 2019 году подросток травмировал позвоночник, когда актер толкнул его во время квеста. 

"С учетом изложенного повышенному риску подвергаются несовершеннолетние участники квестов, так как в силу своего возраста и физического развития не могут осознавать последствия совершаемых действий и обеспечивать в полной мере собственную безопасность. Таким образом, в целях снижения риска причинения вреда здоровью несовершеннолетних необходимо утверждение общих требований и стандартов безопасности проведения квестов, а также технических документов на оказание данных услуг", - говорится в документе, который есть в распоряжении "Известий"

Екатерина Стенякина подчеркнула, что она хочет не запретить квесты, а навести порядок в этой популярной индустрии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Разгадка квеста
Разгадка квеста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.