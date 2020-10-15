В России предложили усилить контроль над индустрией квестов

Все ради безопасности детей

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Екатерина Стенякина предложила урегулировать организацию квестов.

Стенякина подготовила проект обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором указала, что в российском законодательстве отсутствует определение понятия "квест". Кроме того, не существуют правил регулирования деятельности по организации и проведению квестов.

По словам автора инициативы, число квестов в России увеличивается с каждым годом. Например, в Ростове-на-Дону их более 100, а в Москве - свыше 2 тысяч. Стенякину беспокоит, что иногда участники квестов получают травмы, в том числе от действий неаттестованных актеров. Она напомнила, что в 2018 году участник квеста в Ростове-на-Дону лишился пальца, а в 2019 году подросток травмировал позвоночник, когда актер толкнул его во время квеста.

"С учетом изложенного повышенному риску подвергаются несовершеннолетние участники квестов, так как в силу своего возраста и физического развития не могут осознавать последствия совершаемых действий и обеспечивать в полной мере собственную безопасность. Таким образом, в целях снижения риска причинения вреда здоровью несовершеннолетних необходимо утверждение общих требований и стандартов безопасности проведения квестов, а также технических документов на оказание данных услуг", - говорится в документе, который есть в распоряжении "Известий".

Екатерина Стенякина подчеркнула, что она хочет не запретить квесты, а навести порядок в этой популярной индустрии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"