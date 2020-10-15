Меган Маркл сравнила зависимость от соцсетей с наркоманией

Герцогиня обратила внимание на одну из проблем современности

Меган Маркл поучаствовала Виртуальном саммите самых влиятельных женщин следующего поколения, организованном изданием Fortune. Свое выступление герцогиня Сассекская посвятила проблеме зависимости современных людей от соцсетей.

Супруга принца Гарри заявила, что люди, проводящие в интернете много времени, похожи на наркоманов. Она подчеркнула, что переживает за тех, для кого жизнь онлайн стала обыденной, передает Daily Mail.

Маркл рассказала, что сама давно не появлялась в соцсетях, а ее аккаунты ведут помощники. Герцогиня добавила, что до брака с принцем Гарри уделяла жизни в Сети много времени, однако в итоге решила отказаться от этого.

"Я решила, что у меня больше не будет своего аккаунта, я не знаю, что происходит в соцсетях, и мне кажется, что такой подход очень помогает мне в жизни. Думаю, что люди в большинстве своем не осознают, какое губительное влияние сети на нас оказывают", - резюмировала Маркл.

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