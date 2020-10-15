Россия закрыла район Черного моря

По акватории нанесен удар комплексом "Утес"

Россия из-за маневров закрыла для судоходства морской полигон в акватории Черного моря. В районе прошли учения с участием фрегата "Адмирал Григорович" и расположенного в крымских горах берегового ракетного комплекса "Утес".

Как сообщили в пресс-службе ЧФ, во время учений боевой расчет "Утеса" выпустил по условному противнику ракету "Прогресс". Эту ракету на дистанции более 10 километров обезвредил "Адмирал Григорович" с помощью зенитного ракетного комплекса "Штиль".

Береговой ракетный комплекс "Утес" размещен в крымских горах, в защищенных подземных сооружениях. Его восстановили к концу 2016 года - после того, как Крым вошел в состав России. В составе "Утеса" используется модернизированная крылатая ракета П-35, которая поражает морские цели на удалении около 300 километров.

Современный российский фрегат "Адмирал Григорович" оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" и зенитным ракетным комплексом "Штиль". Корабль наносил удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.

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