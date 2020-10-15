Эксперт объяснил, как легко найти аккаунты человека во всех соцсетях

Нужно знать минимальную информацию о человеке

Эксперт Павел Мясоедов заявил, что при наличии минимальной информации можно найти в соцсетях любого человека. Он рассказал, что для этого необходимо знать фамилию и имя, дату рождения, город проживания, а также иметь его фотографию.

"Если есть фотография человека, можно воспользоваться поиском по снимку, такой сервис, например, предоставляет Google. Чаще всего люди используют удачные снимки сразу в нескольких соцсетях — где-то на аватарке, где-то — в папке с фотоснимками", - объяснил специалист.

Найти кого-то можно и по кругу общения, передает агентство "Прайм". Для этого нужно вбить в строку поиска в соцсети имена и фамилии знакомых искомого человека, определив примерный возрастной диапазон и место проживания, а затем просмотреть их списки друзей.

Также много полезной информации способен дать номер телефона. "Еще один способ поиска – пробить человека по номеру телефона. Можно попробовать отослать человеку рубль в приложении Сбербанка по номеру телефона. Если карта привязана к телефону, можно получить имя, отчество и первую букву фамилии", - отметил Мясоедов.

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