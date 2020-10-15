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Пугачева пригласила Моисеева к себе в замок

09:24
  • четверг
  • 15 октября 2020

Они не первый год дружат

66-летний Борис Моисеев стал редко появляться на публике после инсульта, который он перенес в 2010 году. Он созванивается с друзьями и коллегами, в том числе с певицей Аллой Пугачевой, которая недавно пригласила его к себе в гости. 
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На днях СМИ сообщили об удручающем состоянии Моисеева. "Алла Борисовна собиралась приехать в гости, прочитав тревожные вести в Интернете - но, созвонившись с давним товарищем, поняла, что беспокоиться не о чем, пригласила его к себе в замок", - рассказал Сергей Горох, директор и друг Моисеева. 

Он опроверг слухи о недомогании звезды. По словам Гороха, артист самостоятельно передвигается и сам себя обслуживает. У него хорошая пенсия, да еще и авторские отчисления за песни продолжают приходить. 

"Живу обычной жизнью, недавно вот занимался зубами - подлечил. В банк ходил по делам, требовалось личное присутствие. Чувствую себя нормально: ем, сплю, гуляю, читаю, смотрю телевизор, общаюсь с близкими и поклонниками. Не волнуйтесь!" - сказал Борис Моисеев "СтарХиту"

Певец отказался фотографироваться, чтобы продемонстрировать свое хорошее самочувствие. "Я уже давно не артист, а пенсионер, который хочет покоя", - заявил Моисеев. 

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