Пугачева пригласила Моисеева к себе в замок

Они не первый год дружат

66-летний Борис Моисеев стал редко появляться на публике после инсульта, который он перенес в 2010 году. Он созванивается с друзьями и коллегами, в том числе с певицей Аллой Пугачевой, которая недавно пригласила его к себе в гости.

На днях СМИ сообщили об удручающем состоянии Моисеева. "Алла Борисовна собиралась приехать в гости, прочитав тревожные вести в Интернете - но, созвонившись с давним товарищем, поняла, что беспокоиться не о чем, пригласила его к себе в замок", - рассказал Сергей Горох, директор и друг Моисеева.

Он опроверг слухи о недомогании звезды. По словам Гороха, артист самостоятельно передвигается и сам себя обслуживает. У него хорошая пенсия, да еще и авторские отчисления за песни продолжают приходить.

"Живу обычной жизнью, недавно вот занимался зубами - подлечил. В банк ходил по делам, требовалось личное присутствие. Чувствую себя нормально: ем, сплю, гуляю, читаю, смотрю телевизор, общаюсь с близкими и поклонниками. Не волнуйтесь!" - сказал Борис Моисеев "СтарХиту".

Певец отказался фотографироваться, чтобы продемонстрировать свое хорошее самочувствие. "Я уже давно не артист, а пенсионер, который хочет покоя", - заявил Моисеев.

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