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1953 пациента с коронавирусом выздоровели в Москве за сутки

09:43
  • четверг
  • 15 октября 2020

Ситуация остается напряженной

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за минувшие сутки еще 1953 человека победили коронавирусную инфекцию.  
Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Оперштаб Москвы информирует со ссылкой на Ракову, что общее число людей, которые вылечились от COVID, составило 268 423.  

По последним данным, свыше 38 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусной инфекцией, более миллиона скончались. 

Ранее столичные власти перевели старшеклассников на дистанционное обучение.

С 5 октября столичные предприятия обязаны перевести на "удаленку" не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

С 28 сентября людям старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать домашний режим.

В Москве с весны действуют ограничения, связанные с запретом на проведение массовых мероприятий. Кроме того, в столице введен масочный режим.

Вышеперечисленные меры направлены на то, чтобы снизить темпы распространения коронавируса и избежать более жестких ограничений.

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